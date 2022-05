Mančester Siti potvrdio: Stiže Haland

Mančester Siti je objavio da je sve završeno oko transfera Erlinga Halanda iz Borusije Dortmund.

"Građani" su na društvenim mrežama potvrdili vijesti od ponedjeljka da je Norvežanin prošao ljekarske preglede i da će 1. jula 2022. godine zvanično postati njihov član.

Klub sa "Etihada" je aktivirao otkupnu klauzulu koja prema nekim navodima iznosi između 60 i 75 miliona evra, mada je u zvaničnoj potvrdi navedeno da se detalji neće otkrivati.

Ranije je objavljeno da će Haland potpisati na pet godina i zarađivaće nedjeljno 435.000 evra, isto koliko i najbolji igrač tima Kevin de Brujne.

Od kako je gorostasni golgeter stigao u Dortmund, postigao je 85 golova na 88 utakmica u svim takmičenjima.

