Mančester je crven, Siti opet kiksao (VIDEO)

Grad Mančester je opet crven. Fudbaleri Mančester Junajteda savladali su gradskog rivala Mančester Siti sa 2:1 u velikom derbiju 20. kola Premijer lige. Problemi za tim Pepa Gvardiole se nastavljaju, "Građani" su u nekoliko dasna dva puta "kiksali".

Utakmica će ostati upamćena po velikom preokretu "Crvenih đavola", a još više po spornom izjednačujućem pogotku Bruna Fernandeša koji je u potpunosti promijenio dešavanja na terenu.

U prvih 45 minuta Junajted je bio bolji rival na "Teatru snova". Ekipa menadžera Erika ten Haga bila je mnogo konkretnija od "Građana" koji nisu stvorili nijednu pravu priliku, a ubojiti špic Erling Haland bio je potpuno odsječen od ostatka tima.

Prvi šut na meču uputio je Bruno Fernandeš u 10. minutu,a li je lopta završila pored Edersonovog gola.

Najbolju priliku na utakmici Junajted je imao u 34. minutu kada je Fernandeš sjajnom dugom loptom pronašao Rašforda, Ederson je nepotrebno izašao sa gola, napadač domaćih ga je lako zaobišao, ali je štoper Akandži zastavio njegov pokušaj na gol liniji.

After the turn of events today, I think Arteta needs to watch out for this Manchester team You can't just rule them out if the title race #ManchesterDerby pic.twitter.com/GuLaZklwA2