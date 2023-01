Mančester junajted nudi osmogodišnji ugovor Garnaču

MANČESTER - Čelnici Mančester junajteda ponudili su mladom fudbaleru Alehandru Garnaču osmogodišnji ugovor po kome će nedjeljno da zarađuje 30.000 funti, prenose britanski mediji.

Garnačo (18) ima ugovor sa Mančester junajtedom do 30. juna 2024. godine, a ima nedjeljnu platu od 5.000 funti. On je u klub sa "Old traforda" stigao 2020. godine iz madridskog Atletika za 420.000 funti.

Rukovodstvo Mančester junajteda želi da produži saradnju sa talentovanim fudbalerom, a britanski mediji podsećaju da nijedan igrač engleskog kluba nije potpisao osmogodišnji ugovor sa ekipom sa "Old traforda".

Međutim, Garnačo je navodno odbacio tu mogućnost i istakao da bi volio da potpiše ugovor na četiri godine. On je za prvi Mančester junajteda odigrao 18 utakmica i postigao je dva gola.

Garnačo je rođen u Madridu, a igrao je za reprezentaciju Španije do 18 godina.

Međutim, on je prošle godine igrao za omladinsku selekciju Argentine i na pet mečeva postigao je četiri gola, podsjeća Tanjug.

Garnačo je bio na širem spisku Argentine u kvalifikacijama za prošlogodišnje Svetsko prvenstvo, ali još nije debitovao za A tim ove zemlje.