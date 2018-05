Manćini napustio Zenit, do srijede preuzima Italiju

Poznati italijanski stručnjak Roberto Manćini sporazumno je danas raskinuo ugovor sa Zenitom i najkasnije do srijede postaće selektor fudbalske reprezentacije Italije.

Zenit je na zvaničnom sajtu kluba saopštio da je postignut dogovor o odlasku Manćinija, a italijanski mediji prenose da će nekadšnji menadžer Lacija, Intera i Mančester Sitija najkasnije do srijede potpisati dvogodišnji ugovor sa Azurima.

Prema istim izvorima Manćini se da bi postao selektor Italije odrekao 13 miliona evra iz ugovora sa Zenitom, dok će na klupi Azura zarađivati "samo" dva miliona godišnje.

Manćini, koji je kao igrač 36 puta igrao za Italiju, preuzima nacionalni tim nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Mundijal u Rusiji i imaće zadatak da Italiju vrati u vrh evropskog i svjetskog fudbala.

Zenit and Roberto Mancini have reached an agreement to mutually part ways. Today's game will be his last match at Zenit



