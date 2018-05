Manćini novi selektor Italije

RIM - Trener ruskog Zenita Roberto Mančini postaće novi selektor Italije, prenose njihovi mediji.

Kako se navodi, on će potpisati dvogodišnji ugovor sa Italijom sa godišnjom platom od četiri miliona evra.



Italija je bila u potrazi za selektorom još od novembra i odlaska Đanpaola Venture i eliminacije od Švedske u baražu za Svjetsko prventsvo, a kao najozbiljniji kandidati za klupu Azura prethodnih mjeseci spominjali su se Karlo Anćeloti, Antonio Konte, Klaudio Ranijeri i Paolo Maldini.



Prema pisanju italijanskih medija, Mančini će zvanično potpisati ugovor do 20. maja i tako prvi put u karijeri preuzeti reprezentaciju, budući da je do sada vodio osim Zenita i Fiorentinu, Lacio, Inter, Mančester Siti i Galatasaraj.