Manćini objavio spisak igrača za mečeve protiv Grčke i BiH

Selektor fudbalske reprezentacije Italije Roberto Manćini objavio je spisak igrača za utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine protiv Grčke i Bosne i Hercegovine.

Selekcija Italije će osmog juna igrati protiv reprezentacije Grčke, a tri dana kasnije očekuje ih meč protiv BiH koji se igra u Torinu.

Manćini je u posljednjem momentu pozvao 35-godišnjeg golmana Rome Antonia Mirantea nakon što je zbog povrede otpao golman Milana Đannluđi Donaruma.

U napadu Italije će se naći i Andrea Beloti, Stefan El Šaarawi, Ćiro Imobile i Fabio Kvaljarela.

Golmani: Alesio Kranjo (Kagljari), Pjerluiđi Golini (Atalanta), Salvatore Sirigu (Torino), Antonio Mirante (Roma).

Odbrana: Frančesko Aćerbi (Lacio), Kristijano Biragi (Fjorentina), Leonardo Bonući (Juventus), Đorđo Kjelini (Juventus), Matia De Šiljo (Juventus), Emerson Palmieri (Čelsi), Alesandro Florenci (Roma), Armando Ico (Torino), Đanluka Manćini (Atalanta), Alesio Romanjoli (Milan), Leonardo Spinacola (Juventus).

Vezni red: Nikolo Barela (Kaljari), Federiko Bernardeski (Juventus), Brajan Kristante (Roma), Horginjo (Čelsi), Lorenzo Pelegrini (Roma), Stefano Sensi (Sasuolo), Marko Verati (PSŽ), Nikolo Zaniolo (Roma).

Napadači: Andrea Beloti (Torino), Federiko Kijeza (Fjorentina), Stefan El Šaravi (Roma), Vinćenco Grifo (Freiburg), Ćiro Imobile (Lacio), Lorenco Insinje (Napoli), Moise Kin (Juventus), Leonardo Pavoleti (Kaljari) , Mateo Politano (Inter), Fabio Kvaljarela (Sampdoria).

