Mandžukić u Juventusu do 2021. godine

Golgeter Juventusa Mario Mandžukić potpisao je danas novi ugovor i u Torinu će ostati do 2021. godine, saopštio je šampion Italije.

Hrvatski fudbaler nagrađen je povećanjem plate na 5,5 miliona evra po sezoni, što je za milion više u odnosu na prethodnu saradnju, bez obzira što još uvijek nije postigao gol u ovoj godini.

Ipak, čelnici "Stare dame" nisu zaboravili važne pogotke ove sezone u velikim utakmicama protiv Rome, Intera, Napolija, Lacija...

Mandžukić je u sezoni bio starter na 22 utakmice u Seriji A i važan član ekipe Masimilijana Alegrija koja juriša na novi Skudeto, ali i na Ligu šampiona gdje je čekaju dueli u četvrtfinalu sa Ajaksom.

Mandzukić je u Juventus stigao 2015. godine iz Atetiko Madrida, a tokom karijere igrao je još za Bajern, Volfzburg, Dinamo iz Zagreba, Marsoniju i Zagreb.

Sa 33 gola drugi je strijelac u istoriji reprezentacije Hrvatske, iza Davora Šukera (45), od koje se oprostio poslije srebrne medalje na Mundijalu u Rusiji gdje je tri puta bio strelac - protiv Engleske u polufinalu (2:1) i Francuske u finalu (2:4).

Hands up if you want MORE of Super Mario??!! #ForzaJuve pic.twitter.com/6QHp9DaNDq