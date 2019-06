Maradona: Ako Mančester treba trenera, ja sam čovjek za taj posao

MANČESTER – Nekada sjajni argentinski fudbaler Dijego Armando Maradona u razgovoru za britanske medije izjavio je da je on pravi čovjek za trenera Mančester junajteda.

Junajted će naredne sezone igrati u Ligi Evrope, nakon što nije uspio da se plasira među četiri najbolja tima Premier lige. U finišu sezone pod vodstvom Ole Gunara Solskjera slavni engleski klub je ostvario svega dvije pobjede u 12 utakmica u svim takmičenjima.

"Ako Mančester junajted treba trenera, ja sam pravo čovjek za taj posao. Znam da prodaju mnogo dresova širom svijeta, ali moraju osvajati trofeje. To mogu da uradim za njih. Mančester junajted je dugo bio moj omiljeni engleski klub. Imali su sjajne igrače i sjajan tim koji je vodio sir Aleks Ferguson. Ali, sada moram reći da mi je najdraži Mančester Siti. Znam da se to ne bi trebalo mijenjati tako lako, ali to je zbog Serhija Aguera. Nas dvojica mnogo razgovaramo, a i on igra sjajno. U Junajtedu sviđao mi se Ander Herera, dok Pol Pogba ne radi dovoljno", kazao je Maradona i dodao:

"Igrao sam na Old Traffordu četvrtfinale Kupa pobjednika kupova u sezoni 1983/84. Kakva buka, kao na La Bomboneri."

Tokom blistave igračke karijere danas 58-godišnji Maradona je igrao za Argentinos Juniors, Boka Juniors, Barselonu, Napoli, Sevilju i Njuels Old Bojs. Za reprezentaciju Argentine, s kojom je bio svjetski šampion 1986. godine, odigrao je 91 utakmicu i postigao 34 gola.