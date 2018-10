Maradona: Volio bih da se Mesi penzioniše

Dijego Armando Maradona, legendarni argentinski fudbaler, stao je na stranu Lea Mesija, koji je na meti kritičara zbog partija u reprezentaciji.

Maradona je Mesija posavjetovao da se penzioniše, jer ne mora nikome da se pravda, a ionako ga za sve krive.

Mesi je sa Argentinom na Mundijalu u Rusiji zabilježio novi loš rezultat, a nakon toga se nije našao na naredna dva spiska "Gaučosa".

"Šta bih rekao Mesiju? Rekao bih mu da se ne vraća, da se penzioniše. Kada Argentinca do 15 godina izgubi, on je kriv, kada u argentinskoj ligi raspored bude takav da Rasing igra protiv Boke, on je kriv. Uvijek je Mesi kriv, skinite se više...", rekao je Maradona za "Clarin".

Mesi je jedan od, ako ne i najbolji fudbaler svih vremena, ali ipak ima manjak poštovanja od nekih argentinskih fanova zbog loših partija u nacionalnoj selekciji.

Maradona ima "lijek" za sve Mesijeve glavobolje i način kojim bi trebalo da se ophodi prema reprezentaciji.

"Rekao bih mu da više ne igra, da se ne pojavljuje, pa da vidimo da li mogu to da podnesu, da li su veliki momci. Volio bih da ih Mesi sve od**be, jer on nije krivac što nismo svjetski šampioni. Dobro, svi smo se uzdali u njega, ali kada odete na hipodrom nadate se da će vaš konj pobijediti, a on bude osmi", dodao je Maradona.

"El Grande" je uporedio situaciju sa Mesijem i Argentinom sa onom u Formuli 1, između Sebastijana Fetela i Luisa Hamiltona.

"U Formuli jedan Fetel ima odličan motor pa ga Hamilton pobijedi. Trenutno nacionalni tim ne inspiriše niti mene niti ikoga, izgubili smo svu strast. Ne mogu da igraju ni protiv Nikaravge ili Malte. Sav prestiž koji smo imali smo protraćili", jasan je Dijego Armando.

FS Argentine je odlaskom Horhea Sampaolija postavio dosadašnjeg pomoćnika Lionela Skalonija na čelo klupe "Gaučosa", a njemu je ovo prvi samostalni posao.

Skaloni je Mesijev broj deset u reprezentaciji povukao iz upotrebe, barem dok se fudbaler Barselone ne vrati u reprezentaciju.

"Skaloni je idiot, a tako i izgleda. Ako neko da Mesiju 'desetku', onda bi Mesi trebalo da je prosledi dalje. To je neverovatno, nervira me. Skaloni je dobar dečko, ali on ne može da upravlja ni saobraćajem, a mi smo mu dali nacionalni tim? Kada pogledate ko je sve prošao kroz tu ekipu, ko je krvario i lomio glave, vama se čini dobrom opcijom Skaloni?", jasan je Maradona.

Novi trener Argentine nije bio pretjerano uspješan fudbaler, a kao trener je novajlija. Ipak, Maradona nema milosti.

"Skaloni je rekao da je spreman. Čovječe, nikad nisam vidio da si dao gol za Argentinu. Nadam se da se ne ljuti, možemo da odemo zajedno na roštilj kao ljudi, ali on na klupi Argentine je veliko ne", istakla je ova legenda svjetskog fudbala.