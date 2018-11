Maradoni se smije cijeli svijet zbog "izjave"

Brukanje Dijega Maradone nastavlja se iz dana u dan, gdje god da se nađe, jer više, izgleda, nema kontrolu nad sobom.

Legendarni Argentinac je nedavno postao trener meksičkog drugoligaša Doradosa, a poslije jedne od utakmica tv novinari su ga pitali šta misli o meksičkom fudbalu.

"Kada ste došli u Meksiko, počeli ste, normalno, da gledate više utakmica naše lige i stekli ste predstavu o kakvom je kvalitetu riječ. Šta biste mogli o tome da kažete?", pitali su novinari Maradonu, prenosi "Informer".

Odgovor koji je uslijedio ne može se "prevesti" zato je najbolje da pogledate.

Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever. pic.twitter.com/jIJuF2Ppyv