Marez potpisao u Saudijskoj Arabiji

Doskorašnja zvijezda Mančester Sitija, Rijad Marez, prešao je u redove saudijskog Al Ahlija.

Alžirac ima 32 godine, osvojio je sve što se može osvojiti i odlučio je da ode u najpoželjniju destinaciju ovog ljeta, Saudijsku Arabiju.

Prije Mareza su u ovaj klub došla čuvena imena Roberto Firmino i Eduard Mendi.

Prošle sezone u Premijer ligi je upisao pet golova i 10 asistencija na 30 mečeva.

Sa Mančester Sitijem je osvojio Ligu šampiona, četiri Premijer lige, dva FA kupa, tri Karabao kupa i jedan Komjuniti šild.

Na 145 mečeva za "Građane" od 2018. do sada je upisao 43 gola.

Official, confirmed. Riyad Mahrez joins Al Ahli on permanent transfer from Man City for £30m fee #AlAhli Contract until June 2027, agreed days ago — deal finally sealed. pic.twitter.com/Lp2dQLHLpa