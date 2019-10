Marin pred Totenhem: Izaći će iz krize, ali valjda ne sad

Fudbaler Crvene zvezde Marko Marin nada se da će crveno-bijeli pružiti dobru igru i da se neće praznih šaka vratiti iz Londona sa meča trećeg kola Lige šampiona.

"Igramo na strani protiv vrlo dobre ekipe koja je prošle godine igrala u finalu Lige šampiona. Imaju vrhunske igrače poput Kejna, koji je po mom mišljenju jedan od najboljih napadača na svetu. Neće biti lako, to je svakome jasno. Idemo tamo da uzmemo nešto i da imamo još bolju situaciju u Beogradu kada ih budemo dočekivali", rekao je Marin.

Na pitanje može li loša forma Totenhema da bude mač sa dvije oštrice, Marin odgovara:

"To je uvijek teško reći. Vrhunska ekipa poput Totenhema izlazi iz krize, i to vjerovatnije ranije nego kasnije, a mi se nadamo da neće biti sada. Isto znamo da igraju kod kuće, to im je dodatni motiv. Znamo da su ranjeni i da im gori, Totenhem želi da se bori za titule, ali preveliki je to kvalitet da cijele sezone gube bodove… I taj meč sa Bajernom, izgubili su 7:2, ali su kod 1:1 imali šanse i Nojer je vrhunski branio. Mi smo u Minhenu već odigrali bolje nego na gostovanjima prošle sezone u LŠ, želimo još da napredujemo, da odigramo dobru utakmicu i možda uzmemo neki bod".

Za vikend su "pjevci" odigrali neriješeno kod kuće sa Votfordom.

“Rano su primili gol, poslije toga su napadali cijelu utakmicu i zasluženo su izjednačili, ali ovo će biti sasvim drugačija utakmica – to je ipak bila Premijer liga, ekipe se znaju. Nadam se da će biti slično po rezultatu, vidjećemo u utorak. Mislim da bi i remi bio dobar, pa da kod kuće idemo na pobjedu“, zaključio je Marin. Utakmica je na programu u utorak od 21 sat.

(sportklub.rs)