Marinović: Čast se vratiti u klub koji me učinio boljim čovjekom

Čast mi je što sam se vratio u Borac u kojem sam stekao afirmaciju. Tih šest godina što sam proveo kao igrač i trener su me učinili boljim čovjekom i nadam se da ću opravdati ukazaobno povjerenje, kazao je Vinko Marinović koji je jdanas predstavljen kao novi trener Fudbalskog kluba Borac iz Banjaluke.

U nedjelju je vodio prvi trening a već u srijedu u Novom Gradu u 8. kolu M.tel Premijer lige BiH dočekuju aktuelnog šampiona Zrinjski.

"Moramo da popravimo i igru ali i energiju svim segmentima jer bez toga sve pada u vodu. Moramo da budemo angažovaniji i kvalitetniji u nekim parametrima a posebno kako pristupamo igri, moramo imati veću želju. Čeka nas Zrinjski za koga smo pripremili nešto pa ćemo da vidimo kako će to sve da izgleda. Vremena baš i nemamo ali nadam se da možemo da iskoristimo i to što su iza Mostaraca naporni evropski mečevi i sigurno je da je to što nisu uspjeli da se plasiraju u narednu fazu psihološki ostavilo traga na njima", kaže Marinović koji nema baš mnogo vremena da posloži ekipu po svom ukusu:

"Nemamo puno vremena da se sad bavimo time i moram oda iskoristimo sve igrače koje trenutno imamo na raspolaganju. Neke stvari ćemo u hodu rješavati jer nakon Zrinjskog slijedi okršaj sa Širokim. Nakon četiri utakmice slijedi pauza koja će nam dobro doći da iskristališemo neke stvari a ako bude bilo potrebe razgovaraćemo i sa upravom kluba".

Marinović je na klupi "crveno-oplavih" naslijedio Nenada Lalatovića koji je otišao nakon, kako iz Borca ističu, sporazumnog raskida saradnje.

"Lalatović nije mogao da podigne ekipu u udlije joj dodatnu energiju pa smo dogovorili sporazumni raskid ugovora", kaže rekao je predsjednik kluba Stojan Malbašić dodavši da je Marinović ranije bio trenerska opcija broj jedan:

"Marinović iz privatnih razloga tada nije mogao da preuzme ekipu ali sada jeste. U pitanju je čovjek koji je osvojio titule sa Zrinjskim i Sarajevom i uspješno vodio mladu reprezentaciju BiH. Očekujemo i da sa Borcem napravi rezultate".

A ti rezultati su kaže potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković borba za trofeje. Smatra da imaju ekipu ali i trenera koji može da ispuni ambicije Borca.

"Vinko Marinović se vratio kući. Bio je i igrač našeg kluba, a sada počinje svoj drugi trenerski mandat. On dobro poznaje ligu, naš igrački kadar i to su bili glavni razlozi zbog čega smo odlučili da bude prvi izbor i uspjeli smo da se dogovorimo", rekao je Zeljković uz poruku bivšem treneru: .

"Hvala Nenadu Lalatoviću i stručnom štabu na svemu što su uradili u proteklom periodu. Svi su došli u klub sa namjerom da se naprave dobre stvari, da se naprave dobri rezultati, ali spletom raznih okolnosti start nije bio onakav kakav smo svi željeli. Pokazao je da je veliki trener, ali prije svega jedan veliki čovjek. Želim mu mnogo sreće u nastavku karijere, kao i njegovim saradnicima, i sve najbolje u životu".