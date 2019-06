Marinović: Svi igrači će dobiti priliku

Mladi U21 reprezentativci Bosne i Hercegovine doputovali su danas na Maltu gdje će za dva dana odigrati prijateljsku utakmicu protiv domaćina.

Vinko Marinović i njegovi saradnici su zadovoljni odrađenim u pripremnom periodu u Zenici. Selektor je najavio da će protiv Malte isprobati sve igrače.

"Svi igrači će imati priliku da pokažu što znaju. Daćemo minutažu reprezentativcima koji su do sada manje igrali. Igramo protiv ekipe od koje smo kvalitetniji, ali to moramo potvrditi na terenu. Biće to dobra prilika za igrače da skrenu pažnju na sebe i pokažu da na njih možemo računati u kvalifikacijama", rekao je Marinović

Meč Malta - Bosna i Hercegovina na programu je 5. juna u 18 časova na stadionu "Ta' Qali".