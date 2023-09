Marinović i Barski: Želimo pobjedu na "Pecari"

Sa pet vezanih pobjede krenuli su fudbaleri Borca put stadion „Pecara“ na megdan sa Širokim Brijegom.

Odgođena utakmica prve runde M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine na programu je u srijedu od 18.30 časova, a „crveno-plavi“ puni su optimizma uoči novog ispita.

„Nalazimo se u pozitivnoj seriji rezultata, a u Tuzli smo odigrali na najbolji mogući način. Sada nas očekuje duel sa liderom prvenstva ekipom Širokog Brijega, koja je do sada ostvarila pet pobjeda uz jedan remi i to dovoljno govori o njihovom kvalietu. Čvrsti su, organizovani, imaju kvalitet u oba pravca. Moramo da budemo maksimalno fokusirani i skoncentrisani u svim fazama igre. Utakmica je važna za obje ekipe, a mi u Široki Brijeg odlazimo u dobrom raspoloženju. Smatram da ako ispunimo sve zadatke možemo stići do pozitivnog rezultata”, rekao je Vinko Marinović, šef stručnog štaba FK Borac.

Van stroja su Enver Kulašin i Slobodan Đekić, dok su svi ostali igrači spremni za duel na “Pecari”.

Ruslan Barski je, u ime saigrača, obećao da će svi do jednog dati svoj maksimum kako bi se u Širokom Brijegu ostvario dobar rezultat.

„Očekuje nas teška utakmica, Obje ekipe su u dobrom ritmu. Poštujemo našeg narednog protivnika, ali mi u svaku utakmicu ulazimo sa željom da dođemo do pobjede. Tako će biti i sutra, a motiv više nam je i to što nam pobjeda donosi prvo mjesto na tabeli”, rekao je Barski.