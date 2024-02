Marinović i Blagaić: Spremni smo za borbu do posljednje minute

Spremni smo za borbu do posljednje minute, poručili su prvotimac Jakov Blagaić i šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović uoči današnje prve utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine.

U goste Borcu stiže ekipa Sarajeva, a „crveno plavi“ spremni su da ostave srce na terenu za dobar rezultat uoči revanša.

„Čeka nas derbi utakmica i to je motiv više da igramo što bolje od prve do posljednje minute. Dobro se poznajemo i veoma je važno da budemo skoncentrisani od početka do kraja. Znamo da je Sarajevo kvalitetan protivnik bez obzira na rezultate u proteklom periodu. Detalji će odlučiti pobjednika. Moramo da budemo skoncentrisani, a naš cilj je pobjeda. Želim da pozovem navijače da dođu na stadion i da svojim navijanjem budu naš igrač više“, poručio je Jakov Blagaić na konferenciji za novinare.

Van stroja je jedino David Čavić koji se uskoro vraća na teren.

Stručni štab detaljno je secirao igru protivnika, a Vinko Marinović kaže da od svoje ekipe očekuje da nastavi u dosadašnjem ritmu.

„Nakon prvenstvenog derbija sa Veležom čeka nas derbi i Kupu BiH sa ekipom Sarajeva koja je skup kvalitetnih pojedinaca. Znamo šta nas čeka. Derbi utakmice uvijek sa sobom nose naboj i dozu pritiska, ali mi igramo veoma dobro i želimo da nastavimo u tom ritmu. Nadam se da ćemo slaviti sa našim navijačima koje pozivam da dođu u što većem broju na stadion. Njihova podrška nam uvijek znači“, poručio je Marinović.

Utakmica na Gradskom stadionu igra se sa početkom u 18.30 časova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.