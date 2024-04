Marinović nakon Posušja: Mislima već u Širokom

Fudbaleri Borca stigli su na Gradskom stadionu do nova tri premijerligaška boda savladavši ekipu Posušja sa 1:0.

Jedini gol na utakmici postigao je Alen Jurilj na asistenciju Jakova Blagaića iz slobodnog udarca u 28. minutu.

„Želim da čestitam svojim igračima na novoj pobjedi. Znali smo da nas očekuje teška utakmica i Posušje je pokazalo da se radi o kvalitetnoj ekipi. Stigli su sa idejom da iz kontranapada i naših grešaka vrebaju svoju šansu. Defanzivno su veoma dobro stajali na terenu i teško smo dolazili do njihovog gola. Ipak, uspjeli smo da postignemo pogodak iz prekida i to nam je olakšalo posao do kraja utakmice. U drugom poluvremenu smo imali još nekoliko prilike koje nismo iskoristili. Ipak, za nas je najvažnije da smo stigli do pobjede i nova tri boda.“, poručio je Vinko Marinović, šef stručnog štaba Borca.

Vremena za predah nema i već u nedjelju „crveno plave“ očekuje novo gostovanje ekipi Širokog Brijega.

„Naporan je ritam utakmica. Postoji i određena doza pritiska što je sasvim normalno. Svaka utakmica do kraja sezone je veoma teška i bitna. Slijedi nam Široki Brijeg sa kojim ćemo peti put odmjeriti snage ove sezone, a naš cilj je da dođemo do nove pobjede. Naravno, neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da to uradimo.“, poručio je Marinović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.