Marinović nakon remija na "Koševu": Bili smo bolja ekipa

Peti ovosezonski okršaj fudbalera Borca i Sarajev okončan je rezultatom 1:1.

U utakmici igranoj u subotu naveče na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatović Hase – Koševo“, lideri na tabeli WWin fudbalske lige Bosne i Hercegovine do prednosti su stigli u 42.minutu kada je put do sarajevske mreže pronašao David Vuković još jednim sjajnim udarcem van kaznenog prostora.

Ipak, u drugom poluvremenu domaći stižu do izjednačenja preko Edina Julardžije u 50.minutu.

Do kraja utakmice, ekipa Borca imala je još nekoliko prilika za novu prednost, ali je završeno remijem.

„Mislim da smo većim dijelom utakmice bili bolja ekipa. Stekli smo prednost u prvom poluvremenu, a u drugom smo htjeli da postignemo i drugi gol. Ipak, iz jedne naše neopreznosti i lopte koja je promijenila smjer Sarajevo je stiglo do izjednačenja. Nakon toga nismo pali. Nastavili smo sa svojom igrom, stvarali smo prilike, pokušavali da dođemo do drugog gola, ali, nažalost, to nismo uspjeli da uradimo“, poručio je Vinko Marinović, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Borac.

Vremena za odmor u taboru Banjalučana nema. Ekipa već u srijedu (24. april, 18 časova) dočekuje Posušje. Šest kola je do kraja prvenstva, a „crveno plavi“ imaju pet bodova prednosti u odnosu na prvog pratioca.

„Svaki bod je bitan. Ono što je najvažnije je da mi i dalje odlučujemo sami o sebi. U srijedu nas očekuje Posušje koje je pokazalo da je kvalitetna ekipa. Igraju veoma dobro i bez poraza su u proljećnom dijelu sezone. Ipak, mi ulazimo u tu utakmicu sa ciljem da ostvarimo pobjedu i da se domognemo nova tri boda. Drugog izbora nemamo“, poručio je Marinović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.