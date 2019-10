Marinović okupio "zmajiće"

Mladi fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se danas na Ilidži.

Selektor Vinko Marinović na početku pripreme za nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i utakmicu sa Njemačkom susreo se sa problemom povreda.

"Imali smo povrede Ćatića i Maksimovića, te na njih nećemo moći da računamo. Pozvali smo juniorskog reprezentativca Gabrijela Čoku, pa ćemo i njega provjeriti. Uvijek pratimo i mlađe igrače, iz mlađih selekcija i tako ćemo nastaviti i u budućnosti", kaže Marinović.

Mladi zmajevi meč sa Njemačkom dočekuju nakon pobjede nad Moldavijom i remija sa Belgijom.

"Reprezentacija Njemačke je favorit u ovoj grupi i to je reprezentacija iz vrha evropskog fudbala. Njihovi rezultati dovoljno govore o njima. To će biti i za nas jedna dobra provjera, kao što je bila i utakmica sa Belgijom. Još jednom ćemo vidjeti kolike su nam mogućnosti. Vjerujemo da će i igrači biti maksimalno motivisani, pa ćemo vidjeti šta će nam to na kraju donijeti", zaključio je Marinović

Utakmica BiH - Njemačka igra se 15. oktobra u Zenici.