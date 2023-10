Mario Ivanković: Pravimo idealni tim za baraž

Kvalifikacije su realno izgubljene, ostalo je da napravimo taj idealni tim i kroz baraž odemo na Evropsko prvenstvo, poručio je Mario Ivanković, trener u stručnom štabu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

„Zmajevi“ danas sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo putuju u Lihtenštajn, gdje će odraditi službeni trening u 19 na stadionu Rheinpark za prvu od dvije oktobarske utakmice utakmice kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine.

Pripremni period obavljen u Sarajevu protekao je po planu.

“Desile su se neke promjene tu je Renato i to je jedini novi igrač. Odradili smo standard situacije na treninzima. Uvijek nedostaje vremena ovakvim okupljanjima, ali mislim da ćemo dočekati spremni prvu utakmicu”, kazao je Ivanković.

Pomoćnik selektora Save Miloševića smatra da i pored problema sa povredama stručni štab na raspolaganju ima dovoljno igrača za mečve sa Lihtenštajnom i potom Portugalom.

“Zajedno sa selektorom smo odlučili da tu ima dovoljno igrača, ne treba slati više poziva. Igrači koji su sada spremni su zdravi i žele popraviti rezultat. Kad gledate kvalifikacije, realno su izgubljene. Ostao je baraž i da napravimo taj idealni tim i kroz baraž odemo na EP. No, u svakoj utakmici treba dati maksimum. U četiri utakmice želimo da vidimo ko su ti igrači koji će doći do baraža. Nadam se da su to shvatili igrači i da će pristup biti dobar”, dodao je Ivanković.

