Markizio poslije 25 godina napustio Juventus

Italijanski fudbalski reprezentativac Klaudio Markizio sporazumno je raskinuo ugovor sa Juventusom i napustio ga poslije 25 godina.

Tridesetdvogodišnji vezista dobio je dozvolu matičnog kluba za odlazak kako bi dobio veću minutažu u drugoj sredini.

“Prošlo je 25 godina od kada je Markizio prvi put obukao crno-bijeli dres. Imao je samo sedam godina, s ludom željom i glavom punom snova, da igra za svoj rodni klub”, objavio je šampion Italije.

25 unforgettable years in black and white draw to a close for @ClaMarchisio8



Thank you for everything, Claudio! https://t.co/pZYAu9iGfs pic.twitter.com/AI6YtCmTQq