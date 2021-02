Marko Maksimović debituje na klupi "Borca": Proraditi protiv Olimpika

BANJALUKA - Nisam zabrinut jer vjerujem da ćemo proraditi kad to bude najpotrebnije, kazao je Marko Maksimović, koji će u subotu na Gradskom stadionu zvanično debitovati na klupi FK Borac u utakmici 20. kola M:tel Premijer lige BiH.

Banjalučani u nastavak sezone ulaze s nizom od pet pripremnih utakmica u kojima nisu osjetili slast pobjede i nisu postigli niti jedan pogodak. Pritom stručni štab protiv "vukova" neće moći da računa na povrijeđene i kartonirane Jovu Lukića, Marka Jovanovića i Sinišu Dujakovića.

"Nisam zabrinut zbog učinka u prijateljskim mečevima, jer smo stvarali šanse i to je najbitnije. Vjerujem da ćemo proraditi kad to bude najpotrebnije. Pritisak je jak i bitno je da damo gol i psihološki rasteretimo ekipu. Za nas je ovo najbitnija utakmica u kojoj ćemo uraditi sve da dođemo do pobjede i da krenemo u prvenstvo na pravi način", istakao je Maksimović.

Istorija međusobnih duela pokazuje da Olimpik nije ekipa koji "leži" Banjalučanima. U dosadašnjih 15 zvaničnih susreta Borac je slavio pet puta, uključujući i posljednji u septembru na "Otoci" (4:1). Na drugoj strani "vukovi" na svom kontu imaju sedam pobjeda nad Borcem, od čega su pet ostvarili u šest posljednjih mečava. Banjalučani su pritom zadnji put savladali Olimpik na svom terenu u oktobru 2012. Trenutno pogled na tabelu, kao i ukupni učinak u jesenjem dijelu sezone, Borcu daje ulogu favorita. Međutim, iz zadnjeplasiranog tima poručuju da dolaze bez bijele zastave.

"U Banjaluku putujemo maksimalno motivisani i raspoloženi. Domaćin je favorit, Borac ima visoke ambicije ove sezone, ali iza nas su kvalitetno odrađene pripreme u kojima smo odigrali nekoliko mečeva sa jakim rivalima i dokazali da se možemo nositi sa svima. Ujedno u proljeće ulazimo sa jačim timom nego jesenas. Analizirali smo igru Borca. Znamo gdje su njihove jake strane i slabosti. Neće biti lako, ali možemo napraviti nešto i na pravi način krenuti u borbu za opstanak", kazao je Adnan Osmanović, kapiten Olimpika.

Široki Brijeg je u zimskoj pauzi pretrpio znatne izmjene u igračkom kadru, ali su ambicije ostale visoke. U nedjelju gostuju Mladosti iz Doboja kod Kaknja.

"Iza nas su naporne i odlično obavljene pripreme i sada u nastavku sezone treba da naplatimo na najbolji način taj naš rad dobrim rezultatima. Daćemo sve od sebe kako bismo ostvarili što bolji rezultat na otvaranju nastavka sezone", rekao je veznjak Širokog Brijega Bože Vukoja.

Takođe drugog dana vikenda biće odigran i duel gradskih rivala u Tuzli. Susret na stadionu "Tušanj" između Slobode i Tuzla sitija debitantski je na klupi gostiju za trenera Husrefa Musemića.

M:tel Premijer liga BiH

1. Sarajevo 19 13 6 0 40:16 45

2. Željezničar 19 11 3 5 34:18 36

3. Široki Brijeg 19 10 4 5 30:20 34

4. Velež 19 9 6 4 30:20 33

5. Borac 19 10 2 7 36:24 32

6. Zrinjski 19 10 2 7 25:17 32

7. Tuzla siti 19 8 3 8 22:24 27

8. Sloboda 19 6 4 9 22:26 22

9. Mladost DK 19 6 1 12 17:41 19

10. Radnik 19 3 6 10 17:29 15

11. Krupa 19 3 4 12 12:30 13

12. Olimpik 19 4 1 14 15:35 13

Parovi 20. kola: subota: Radnik - Velež (15 časova), Borac - Olimpik (17), Zrinjski - Krupa (19.05). Nedjelja: Sloboda - Tuzla siti (13.30), Mladost DK - Široki Brijeg (14). Ponedjeljak: Željezničar - Sarajevo (17.30).