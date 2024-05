Marko Marin: Nema dileme, najbolji smo tim u Srbiji

Fudbalski klub Crvena zvezda je ponovo šampion Srbije.

Sedmi put u nizu „crveno bijeli“ su došli do trofeja, a tehnički direktor Marko Marin uživa u činjenici da je na čelu najboljeg tima u Srbiji.

„Nema dileme, najbolji smo tim u Srbiji. Ponavljamo dobre rezultate, iz godine u godinu, a to je u sportu najteže. Ipak, to je i najlepše. Znamo koliko su titule važne zvezdašima i da je naš primarni zadatak da svake sezone budemo šampioni Srbije. Nije bilo lako, dugo smo se ove sezone trkali, ali je presudilo to što smo kvalitetnija ekipa“, rekao je Marin i dodao:

„Pokazali smo to u večitim derbijima i ne postoji više dilema oko toga da je Zvezda i ove sezone, kao i prethodnih šest bila bez premca u Srbiji. Interesantno je da sam prvobitno deo ovog niza titula postao kao igrač, a da sam sada funkcioner, tako da sam svestan kako to deluje iz obe uloge, i osećaj je sjajan. Nadam se da ćemo osvojiti i Kup Srbije, te upisati četvrtu duplu krunu u nizu“, istakao je Marin.

