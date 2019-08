Marko Marin – nakon duge potrage je tamo gdje treba

Diseldorfski list Rajniše post u opširnom članku hvali nekadašnjeg njemačkog reprezentativca Marka Marina, prenosi "Dojče vele".

Nekada su ga poredili sa Mesijem i to nije dobro prošlo. Ali u Zvezdi je postao „gospodin fudbalskog cirkusa“.

"Oduvijek je imao špicast nos. Ali u međuvremenu je ijcelo lice postalo malo grublje, manje mladoliko. Nije ni čudo, jer mladić sada ima 30 godina i pravi je gospodin fudbalskog cirkusa. To potvrđuju i simboli počasti. Sada Marko Marin na terenu predvodi ekipu beogradske Crvene zvezde kao kapiten. On je fudbalski lider", piše list Rajniše post iz Diseldorfa.

Tekst o nekadašnjem njemačkom reprezentativcu najavljen je riječima da mu je Zvezda deseta stanica u profesionalnoj karijeri, ali da tek sada djeluje da je poslije dugog traženja stigao tamo gdje treba.

Navodi se da je u remiju sa Jang Bojsima u Švajcarskoj opet pripremio oba gola, a da je vjerovatno njegova najbolja utakmica ona od prošle godine kada je u Beogradu nadigran Liverpul, kasniji prvak Evrope. Navode se riječi Mitra Mrkele da Zvezda dugo nije imala takvog igrača.

"Odavno neko nije tako nešto mogao da kaže za Marina. Zapravo, bilo je tako davno da niko nije mogao da očekuje da će se takve riječi opet čuti. Vjerovatno ni sam igrač. Iza njega je klasična priča o propadanju koju su doživjeli mnogi talenti", piše Rajniše post.

Podsjeća se na 2009. godinu kada je Marin kao dvadesetogodišnjak već igrao za Menhengladbah u Bundesligi, već debitovao za seniorsku reprezentaciju Njemačke, ali ipak na klupi presjedio Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine.

"Sa klupe je gledao kako Manuel Nojer, Džerom Boateng, Benedikt Hevedes, Mats Humels, Sami Kedira i Mesut Ozil postaju evropski prvaci. Pet godina kasnije sve pomenute kolege pripadale su timu koji je postao prvak svijeta u Riju. A Marina već dugo niko više nije pominjao", piše list.

"Njegov driblerski talenat i za ovu branšu tako tipična neprimjerena i preuranjena poređenja sa neuporedivim Lionelom Mesijem stavila su Marina pod reflektore kojima nije bio dorastao premda ni on ni njegovi savjetnici to nisu željeli da uvide".

"Djelovalo je da obećava u jakom timu Verder Bremena. Igrao je sa tako puno vica, ponekad oduzimajući dah, tako da je Čelsi osigurao njegov potpis u nekoj vrsti opklade na svjetlu budućnost njemačkog reprezentativca. (…) Čelsi je izgleda izgubio opkladu. Pozajmljivao je

Marina koji je postao neka vrsta putujućeg radnika sa stanicama u Sevilji, Firenci, Trabzonu i Pireju".

List podsjeća na fotografije sa sredine devedesetih na kojima je Marin u prevelikom Zvezdinom dresu. Zato mu se, piše, moglo vjerovati kada je dolazak u Zvezdu opisao kao ispunjenje dječačkog sna.

Da li će Zvezda biti i posljednja stanica njegove odiseje?

Novinar Rajniše posta misli da je to moguće: "On je potreban Crvenoj Zvezdi. Šampionskoj tituli u prvoj svojoj sezoni doprineo je sa sedam golova i trinaest asistencija. To je bilans poput onog iz uspješnih vremena u Gladbahu i Bremenu. To je kasni dokaz da njegovih šesnaest nastupa za nacionalni tim nisu bili slučajnost".

List zaključuje: "Pa ipak, vjerovatno je srećan što više niko ne piše o njemačkom Mesiju, kao što su engleske novine radile prije prelaska u Čelsi. Može biti da je gospodin Marin u ranu jesen svoje karijere ponovo našao sreću".

Zvezda u utorak dočekuje Jang bojs u revanš meču plej-ofa za Ligu šampiona. U Bernu je bilo 2:2.