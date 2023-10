Marko Stamenić: Spremni smo za naporan period

Spremni smo za naporan period, poručio je Marko Stamenić vezni igrač Fudbalskog kluba Crvena zvezda.

Aktuelni šampion Srbije će večeras od 18.30 časova dočekati Javor u okviru 12. kola Superlige Srbije. Marko Stamenić ističe da se raduje novim klupskim izazovima, kao i da očekuje odličnu podršku navijača.

„Pridružio sam se ekipi nakon reprezentativnih obaveza i spreman sam za naporan period koji nas očekuje. Momci koji nisu bili deo naciolnih selekcija su vredno radili tokom pauze, svakodnevno smo razgovarali i bili u kontaktu, a u to sam se uverio i po povratku na Marakanu. Nastavljamo takmičenje u prvenstvu, a zatim ćemo igrati na svaka tri dana, uz mečeve Lige šampiona. Neće biti ni malo lako, međutim bićemo maksimalno oprezni i sa jednim ciljem ćemo ulaziti u svaki meč, a to je pobeda. Već večeras igramo protiv Javora, biće to prava prilika da prikažemo dobru igru, kao što su to učinila Zvezdina deca u Kupu Srbije, a zatim da u dobrom raspoloženju krenemo put Lajpciga“, istakao je Marko Stamenić.

Govorio je reprezentativac Novog Zelanda i o fenomenalnoj podršci navijača.

„Radujem se svakoj sledećoj utakmici, a naročito kada igramo kod kuće. Navijači su sjajni, uvek su uz nas, a potvrda za to je i činjenica da su nakon Jang Bojsa, kada je stadion bio pun, došli i u Kragujevac kako bi nas podržali. Želimo da im se zahvalimo za posvećenost dobrim igrama i novim pobedama. Očekujemo ih u velikom broju već protiv Javora. Takođe, klub je organizovao sjajnu akciju i omogućio besplatan ulaz deci, nadam se da će mališani iskoristiti tu pogodnost i da ćemo ih videti na tribinama“, zaključio je Stamenić.

