Marokanci pokazali zube, Hrvatskoj "samo" bod

Fudbalska reprezentacija Hrvatske kao aktuelni viceprvak svijeta remijem je otvorila Svjetsko prvenstvo u Kataru.

U prvoj utakmici grupe F, “Vatreni” su odigrali 0:0 protiv Maroka. Hrvatska jeste bila blagi favorit, a da se ovo ne može nazvati nekom senzacijom govori podatak da Maroko ima samo jednog igrača manje u ‘ligama petice’ nego Hrvatska. Hrvatska je bila nešto bolja, ali ne dovoljno da dođe do pobjede.

U prvom dijelu gledali smo tvrdu utakmicu. Marokanci su pokazali da su jako nezgodan rival, u nekoliko navrata imali su opasnih napada, ali Hrvati su ti koji imaju za čim da žale u prvih 45 minuta. Prvo uzbuđenje bilo je u 17. minuti kada je Ivan Perišić šutirao preko gola, a na novu šansu čekalo se u finišu poluvremena. U idealnoj prilici našao se Nikola Vlašić nakon što ga je usposlio Borna Sosa, no njegov udarac sjajno je odbranio Bono. Do kraja smo vidjeli i udarac Luke Modrića, ali lopta je otišla preko gola.

U nastavku smo i dalje gledali veliku borbu na sredini terena. Prvi je zaprijetio Maroko preko Mazruija, ali Livaković je bio na mjestu. Odmah na drugoj nakon jednog kornera Lovren je bio u prilici, ali jedan od igrača Maroka je spriječio pogodak. U 65.minuti Livaković je ponovo morao zagrijati dlanove nakon što je Ašraf Hakimi izveo slobodnjak sa 25 metara, ali golman Dinama je odboksovao loptu u polje.

Izabranici Zlatka Dalića imali su veći posjed, no tešku su pronalazili put do gola Maroka čiji su fudbaleri sjajno stajali na terenu i nije dopuštali Hrvatima da ih ozbiljnije ugroze. Afrička selekcija imala je sreće u 71. minuti kada je umalo postigla autogol, ali na njihovu sreću lopta je završila preko gola. Do kraja nije bilo većih prilika, pa su se obje selekcije morale zadovoljiti bodom, s kojim su čini se zadovoljniji Marokanci.

U okviru ove grupe večeras igraju Belgija i Kanada. Drugi susret Hrvatska igra 27. novembra protiv Kanade.