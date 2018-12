Martines objasnio zašto Naingolan nije igrao na Mundijalu

Selektor Belgije Roberto Martines objasnio je danas zašto na Svjetsko prvenstvo nije vodio jednog od najboljih fudbalera te zemlje Rađu Naingolana.

"Postoje teške odluke, ali to je razlog zašto sam ovdje i to je ono što se traži od mene. Naingolan? Razlog je bila taktika. Nisam mogao da mu dam ulogu koju je imao u klubu. Da sam mogao da koristim 12 igrača na terenu, on bi bio tu", rekao je Martines belgijskim medijima.

Tadašnji igrač Rome, sada Intera, neočekivano je izostavljen sa spiska reprezentativaca Belgije za Mundijal, zbog čega je odlučio da se povuče iz nacionalnog tima.

"Bilo bi mi lakše da sam izabrao najpopularnije igrače. Došao sam u Belgiju da uspijem, a ne da gledam ime igrača ili njegovu prošlost. Samo gledam kako radi neko sa kim radim", kazao je Martines.

Belgija je uprkos njegovom odsustvu ostvarila zapažen rezultat u Rusiji, gdje je došla do polufinala.