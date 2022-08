Mask podgrijao debatu o kupovini Mančester junajteda

Vlasnik "Tesle" Ilon Mask podgrijao je debatu o kupovini Mančester junajteda tvrdnjom na Twitteru da kupuje klub iz Premijer lige.

Mančester junajted je na dnu tabele nakon poraza od 4:0 u gostima od Brentforda, a tvit Ilona Maska pružio je nadu navijačima koji žele da vide leđa sadašnjim vlasnicima, porodici Glejzer sa Floride.

"Da se razumijemo, podržavam lijevu polovinu Republikanske stranke i desnu polovinu Demokratske stranke! Takođe, kupujem Mančester junajted, dobrodošli", napisao je Mask na Twitteru.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

Ostaje da se vidi da li je Mask ozbiljan kupac. Prema Gardijanu, kupovina kluba iz Mančestera koštala bi ga oko dvije milijarde dolara.

Inače, Mask je na pitanje da li je ozbiljan, odgovorio da se šali.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.