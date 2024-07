Masovna tuča navijača, užas na ulicama

Fudbalska reprezentacija Nizozemske eliminisala je Tursku u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

I baš tamo je došlo do opšte tuče grupa navijača tih selekcija, kada se sve završilo, prenosi Nova.rs.

Nizozemska je vodila golom Sameta Akajdina na asistenciju Arde Gulera od 35. minuta, ali je Nizozemska preokrenula pogotkom Štefana De Fraja u 70. i autogolom Merta Muldura u 76. minutu.

Muldur je bio odmah uz Kodija Gakpa, pa je isprva bilo teško ocijeniti ko je zapravo poslao loptu u mrežu Merta Gunoka.

To je sve ubrzo postalo poprilično nebitno kada su na ulicama u Njemačkoj nastali neredi i opšta tuča u Berlinu gdje se igrala utakmica.

Tuča se nije desila samo u Njemačkoj, pošto je policija morala da interveniše i u Nizozemskoj.

U Hagu i Ajndhovenu se na ulicama našao značajan broj turskih navijača koji su bjesnili zbog poraza i vrijeđali Holanđane.

Neki od njih su nosili i fantomke, a neredi su potrajali do iza ponoći. Nizozemska će u polufinalu Evropskog prvenstva igrati protiv Engleske, koja je prethodno bila bolja od Švajcarske poslije penala.

SHOCKING A turk punches a Dutch football fan after Netherlands beat turkey during today’s #Eurocopa2024 quarter finals between the Netherlands turkey pic.twitter.com/hgnUHHzCKK