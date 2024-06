Mateo Kovačić: Biće gušt igrati u Njemačkoj

Biće gušt igrati u Njemačkoj pred bojnim navijačima, poručio je Mateo Kovačić, hrvatski fudbalski reprezentativac.

Hrvatska je u pripremnoj utakmici pobijedila Sjevernu Makedoniju u kojoj je Kovačić proslavio svoj stoti nastup za „vatrene“.

“Kad pogledam unatrag, puno toga lijepog se izdogađalo, tako da sam ponosan na 100 nastupa i nadam se da će ih biti još dosta u ovom dresu. Uvijek sam bio sretan kada bih došao u reprezentaciju, to je velika čast. Puno sam naučio od starijih igrača, Modrića, Vide, Ćorluke. Zahvalan sam na tome i sretan što sam dijelio svlačionicu s takvim veličinama”, rekao je Kovačić.

Jeste li dogovorili s Lukom Modrićem duge šetne koje ste imali s njim u Katru?

KOVAČIĆ: Vidjet ćemo. Luka se treba najprije dobro odmoriti od osvajanja Lige prvaka. Njegova karijera je stvarno neponovljiva. Dobro nam je bilo u Katru i zašto to ne ponoviti u Njemačkoj. On je dostigao najveće razine, njegov pristup može biti svima samo primjer kako se pošteni odnos prema sebi i drugima uvijek isplati.

Predosjećate li nešto veliko?

KOVAČIĆ: Jedva čekam doći u reprezentaciju, biti s momčadi i uživati u nogometu. Znamo da smo dobri i spremi. Imamo jaku skupinu, nadam se da ćemo biti dobri i pravi.

Što ste naučili od Pepa Guardiole?

KOVAČIĆ: Naučio sam puno o detaljima, on analizira utakmice na drugoj razini. Velika je to čast, dosta sam napredovao. Prva godina je uvijek najteža, ali osjećam se dobro i nadam se da ću tako nastaviti.

Što mislite o Rodriju, možda i najpodcjenjenijem igraču današnjice?

KOVAČIĆ: Biće sigurno velika snaga Španjolske, on je jedan od najboljih zadnjih veznih, siguran je na lopti. Međutim, uvijek se fokusiramo na sebe i bitno je kakvi ćemo mi biti. Bitno je da smo spremni i onda se nikoga ne treba bojati”.

O Armandu Broju, albanskom napadaču s kojim je dijelio svlačionicu u Čelziju?

KOVAČIĆ: Odličan je Broja, ali je imao tešku ozljedu koljena. Moramo biti spremni za Albaniju jer su jako neugodni. Spremit ćemo se za njih jako dobro i nećemo ih podcijeniti. Mnoge bi mogli iznenaditi svojim igrama”.

O Italiji?

KOVAČIĆ: Italija ima velikog trenera i dobro su posloženi. Neće biti nimalo jednostavno, ali koji god da je protivnik mi moramo biti spremni i fokusirani. Kada se pogleda igrački kadar Engleske oni imaju 35 top igrača. Na svjetskom 2018. su bili u finalu, na Euru u finalu i pucaju jako visoko.

O Jošku Gvardiolu?

KOVAČIĆ: Sjajno se uklopio u Mančester siti, odmah se nametnuo. On je inteligentan dečko i odmah je pokazao kvalitetu. Kako vrijeme odmiče bit će sve bolji. Može igrati stopera i beka, čak i krilo. On kaže da sve može, a mi od njega možemo još puno očekivati. Drago nam je što je naš, on će nastaviti tako, samo da bude zdravlja.

O Klubu 100?

KOVAČIĆ: Neki su mi blizu, ali nikad se nisam opterećivao time. Najbitnije je biti zdrav i onda neka sve ide svojim tijekom. Luka? Daleko je. Meni bi bilo drago da ga ne stignem, da nas vodi i dalje. Mlađi se mogu ugledati na njega. Sjajno što je sve donio reprezentaciji.

Očekivanja od Eura?

KOVAČIĆ: Ne volim puno pričati, zadnja dva natjecanja smo se borili za medalju. Trebamo biti spremni jer je skupina jako teška. Bit će gušt igrati u Njemačkoj pred bojnim navijačima.

O budućnosti za devet, deset godina?

KOVAČIĆ: Uvijek sam od sebe očekivao velike stvari, ali to je predaleko. Na meni je da radim, da što bolje budem pripremljen. Luka je jedan fenomen koji je teško ponoviti. Najstariji igrač u Realu, a mi nismo niti svjesni koliko je to teško. Puno igrača će trebati da njega naslijedi i nadam se da će tako biti jednom kada se on umirovi”.

O igračima iz Kluba 100 u stručnom štabu reprezentacije?

KOVAČIĆ: Oni su jako bitan dio naših uspjeha. Stvarno je lijepo vidjeti ih, motivaciju koju imaju. To samo govori kakvo je zajedništvo i kako marimo jedni za druge.

O važnosti navijača?

KOVAČIĆ: Oni su najbitniji dio. Lijepo je gledati kad nas bodre. Dosta ljudi mi prilazi, pričao sam s Rodijem i Akeom koji su oduševljeni našim navijačima. U Njemačkoj će sigurno biti jako lijepo".

O povratku Ivana Perišića poslije povrede?

KOVAČIĆ: Ima strašne predispozicije, motiviran je i uvijek maksimalno posvećen. Nadama se da će rasti do početka Eura jer nam treba u svojem najboljem izdanju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.