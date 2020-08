Matić: Junajted ne smije dozvoliti rivalima da dominiraju naredne sezone

Iskusni 32-godišnji srpski fudbaler Nemanja Matić izjavio je da Mančester junajted naredne sezone mora da se uključi u borbu za titulu i da ne smije dozvoliti rivalima da dominiraju u Premier ligi.

Matić je imao loš start protekle sezone. Nije previše igrao, a onda je u drugom dijelu vratio povjerenje menadžera Ole Gunara Solskjera i bio jedan od najboljih Junajtedovih igrača u impresivnom nizu od 14 utakmica bez poraza u Premier ligi. Zahvaljujući tome u julu je kao nagradu od slavnog kluba sa Old Traforda dobio novi trogodišnji ugovor.

"Lično bih želio da osvojim Premier ligu sa Mančester junajtedom. Mislim da se naš klub uvijek treba boriti za titulu. Uvijek trebamo nastojati da pružamo najbolje za ovaj klub, što trenutno i radimo", kazao je Matić za službeni klupski magazin Inside United.

Prethodne sezone Liverpul je dominantno stigao do naslova šampiona Engleske i to sedam kola prije kraja. Sezonu prije slično je do naslova stigao i Mančester Siti Matić smatra da se to nikako ne smije dogoditi sljedeće sezone.

"Mislim da ne možemo dozvoliti da bilo koji klub osvoji ligu sedam ili deset kola prije kraja. Dakle, moramo se boriti do kraj. Naravno, imamo mladu ekipu, ali to ne može biti izgovor. Ovi mladi igrači već imaju nekoliko sezona iza sebe. Dakle, od sljedeće sezone moramo se boriti za titulu. Ne znam hoćemo li je osvojiti, ali siguran sam da možemo biti u igri do kraja. To je moj lični cilj, a mislim da i moji saigrači razmišljaju isto", optimista je sjajni defanzivni veznjak.

Matić je već osvajao Premier ligu u dva navrata sa Čelsijem. Tokom karijere osim za Junajted i Čelsi igrao je još za Kolubaru, Košice, Viteze i Benfiku. Od dolaska u redove “crvenih đavola“ 2017. godine odigrao je 120 takmičarskih utakmica i postigao četiri gola. Za reprezentaciju Srbije nastupio je 48 puta uz dva pogotka.