Matić mlađim naraštajima: Ne idite u Zvezdu i Partizan

​Nekadašnji reprezentativac Srbije i vezista Rena Nemanja Matić vjeruje da je za mlade fudbalere loš korak potpis za Crvenu zvezdu i Partizan, a sve to kazuje poučen svojim primjerom.

Matić nije neko koga je srpski fudbal plasirao na evropsku mapu. Činio je to preko Košica, odakle ga je uvidio Čelsi, ali kako se tamo nije dugo zadržao, do prvog tima "Plavaca" morao je zaobilaznim putem. Pozajmica u Vitese, pa Benfika i onda opet London u kojem je stekao status jednog od najboljih vezista Evrope.

Kada se osvrne na svoju karijeru, šta bi poručio mlađem sebi, Nemanja Matić otkrio je u razgovoru za "Yu planet".

"Nemoj da ideš u Zvezdu i Partizan. Mislim da sam gubio vreme tamo, a ništa me nisu naučili. Sve što su nas tamo učili, bilo je pogrešno. Kada sam otišao na neki ozbiljniji nivo, sve su me učili kontra. Onda sam seo i razmišljao da li je to moguće… Puno roditelja greši sa tim. Skauti Zvezde i Partizana putuju po Srbiji i traže talente što je normalno. Teško je reći ‘ne’ kada pozovu Zvezda i Partizan. Ali mislim da deca prerano odlaze i da treba da ostaju u manjim sredinama jer tu ima dobrih trenera koji mogu da ih razvijaju. Nešto će dobiti kada odu u večite, ali će puno i da izgube", smatra Matić.

Partizan i Zvezda su te otjerali?

"Možda malo gruba reč, ali jesu. Možda sam fizikom zaostajao za mojom generacijom. Crvena zvezda je procenila da nisam za njih i oterali su me. Već sam bio prešao iz sela u grad i morao sam da nađem neki drugi klub. Pozvao me Partizan da pređem kod njih, bio sam tamo godinu i po dana, a onda su me i oni oterali. Vratio sam se na Ub".

Nakon perioda u Kolubari iz Lazarevca, Košice su za njega bile pravi izbor.

"Uvek sam voleo da odem negde gde se radi profesionalno. U tom trenutku su Košice bile sjajno organizovan klub. Imali su dobre uslove, velike ambicije, vrhunskog trenera i nemački mentalitet. To mi je bilo potrebno da dodam na moj talenat. Imali smo najmlađu ekipu i osvojili Kup Slovačke".

