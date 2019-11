Matić napustio trening Mančestera poslije 24 minuta

Nemanja Matić, vezni fudbaler Mančester junajteda, napustio je trening ekipe poslije samo 24 minuta, pišu engleski mediji.

Tridesetjednogodišnji vezista je ove sezone startovao na samo dvije utakmice, a Ole Gunar Solskjer ga nije ubacivao u igru još od pobjede nad Vest Hemom.

Poslije navoda da napušta ekipu u januaru, kao i da je odbio da prisustvuje "tim bildingu" i umjesto toga večerao sa Patrikom Kutroneom, djeluje da je njegov odlazak sve izvjesniji.

Da stvar bude još interesantnija, pobrinuli su se engleski mediji koji su objavili da je Nemanja Matić napustio trening Mančester junajteda poslije svega 24 minuta (stigao u 9:06, izašao u 9:30).

NEMANJA MATIC'S future at Manchester United appears increasingly bleak after spending just 24 minutes at the club's training complex. It comes days after Matic snubbed a team bonding gala in favour of having dinner with Wolves striker Patrick Cutrone. pic.twitter.com/xNWWeXScfk