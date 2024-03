Matip želi Liverpul, ali želi li Liverpul Matipa?

Defanzivac Liverpula, Džoel Matip i dalje se nada da će dobiti ponudu za novi ugovor od svog kluba. Trenutni mu ističe na kraju sezone, ali je nagovijestio upravi da želi da ostane na ''Enfildu''.

Za 32-godišnjeg Kamerunca trenutno su teški dani, pošto zbog povrede neće igrati do kraja sezone. To mu svakako nije plus, pa njegova budućnost ostaje neizvjesna, a mnogi stručnjaci, pa i predstavnici medija su skloni tvrdnji da se rastanak primakao.

Menadžer Jirgen Klop je ranije rekao da želi da zadrži Matipa, ali kao što je poznato, nemački stručnjak će na ljeto napustiti ''Enfild'', pa više neće imati pravo glasa u klupskoj politici transfera.

Inače, Matip je doveden u Liverpul iz Šalkea u slobodnom transferu 2016. godine. Do sada je odigrao 201 utakmicu, postigao 11 golova i dodao šest asistencija za popularne ''Redse''.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.