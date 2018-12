Matuidi donirao premiju od Mundijala u humanitarne svrhe

Defanzivac francuske fudbalske reprezentacije i Juventusa Blaise Matuidi (31) donirao je u humanitarne svrhe 330.000 dolara, nagradu koju je dobio za osvajanje zlata na svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Francuzi su za osvajanje svjetske krune osvojili 38 miliona dolara, a svaki od 23 igrača dobio je po 330.000 dolara. Matuidi je nagradu proslijedio svojoj humanitarnoj organizaciji "Les Tremplins Blaise Matuidi" kojoj je cilj da reintegriše siromašnu djecu u društvo kroz sport.

"Kilian Mbape je apsolutno u pravu kada kaže da zarađujemo mnogo novca. Za nas to nije puno, ali ono što radimo je ogromno za njih. Najvažnije je da dolazi iz srca i mi to radimo zato što nam je zaista stalo. Kada vidim osmijeh djeteta, ispunjava me srećom", poručio je 31-godišnji Matuidi.

Njegova dobrotvorna organizacija nedavno je pomogla da se obnovi sirotište u Kinšasi, glavnom gradu Demokratske Republike Kongo, a Matuidi je prošle nedjelje za svoj humanitarni rad dobio i godišnju Nagradu za mir i sport.

Svoju nagradu sa SP donirao je i Kilijan Mbape. Napadač PSŽ-a je 330.000 dolara donirao organizaciji "Premiers de Cordee" koja pomaže djeci s poteškoćama u razvoju.

(24sata.hr)