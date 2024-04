Mavrović: Plasman na SP nagrada iskusnim igračima

Marinko Mavrović, selektor hrvatske futsal reprezentacije nije skrivao zadovoljstvo nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo izborenog u dvoboju sa Poljacima.

U uzvratnoj utakmici doigravanja za Svjetsko prvenstvo u futsalu Hrvatska je protiv Poljske vodila 2:0, ali gosti su uveli dvoboj u neizvjesnu završnicu, izjednačili na 2:2, ali izabranici Marinka Mavrovića ipak idu u Uzbekistan, zahvaljujući pobjedi 3:2 u prvoj utakmici.

"Nakon 2:0 očekivali smo treći pogodak da riješimo utakmicu, a kad se to nije dogodilo, ušli smo u probleme, uključujući crveni karton. Žao mi je, jer smo jako dobro izgledali bez primljenog pogotka, ali mislim da smo zaslužili plasman. Navijači su nam uistinu bili šesti igrač. Možda smo mala zemlja, ali doživjeli smo velike stvari", rekao je selekzor Mavrović

"Psihološki, znali smo da na svako naše vodstvo oni moraju zabiti dva, i tu smo bili jači, no u futsalu se u sekundi sve okrene, to je nepredvidljiv sport. Ništa se nije znalo do zadnje sekunde", dodao je.

Nekoliko je riječi posvetio dvojici iskusnih vođa ove reprezentacije, Dariju Marinoviću i Francu Jelovčiću.

"Hrvatska je dugo vremena bila bez Svjetskog prvenstva, bilo je tu puno razočaranja, i zato mi je posebno drag ovaj uspjeh. Napravili smo smjenu generacija, ali upravo su nas Marinović i Jelovčić odveli na ovo Svjetsko prvenstvo. Zaslužili su da ovo dožive, samo im je to nedostajalo. Bio bi grijeh da ne odu na Svjetsko prvenstvo. Ovo je nagrada iskusnim igračima", istakao je selektor Hrvatske.

