Mbape dvaput promašio penal pa šutirao preko gola (VIDEO)

Kilijan Mbape propustio je dvije velike šanse da dovede PSŽ u vodstvo protiv Montpeljea.

U meču 21. kola Ligue 1 igrao se 10. minut kada dosuđen penal za goste.

Mbape je šutirao a golman domaćih Lekomt mu je odbranio udaraca.

Međutim, poslije gledanja VAR-a je sudija odlučio ponoviti penal.

Francuz je ponovo preuzeo odgovornost, a onda mu je golman još jednom odbranio udarac.

Lopta je nakon toga došla Mbapeu na nogu a on je iz sjajne prilike loše šutirao preko gola.

BRO MBAPPE IS WASHED Because how tf are you missing a penalty and also a open net pic.twitter.com/sqp14hpxD4