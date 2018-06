Mbape istorijskim golom odveo Francusku u osminu finala SP

Reprezentacija Francuske plasirala se u drugo kolo Svjetskog prvenstva u Rusiji nakon što su danas u okviru grupe C savladali Peru sa 1:0.

Francuzi su teškim trijumfom protiv Australije već trasirali sebi put ka drugom krugu takmičenja.

Australija i Danska su potom u drugom kolu odigrale neriješeno 1:1, pa je Francuska pobjedom nad Peruancima izbila na prvo mjesto i obezbijedila plasman dalje. Sa druge strane ovaj poraz od Francuske za Peru najvjerovatnije znači i put kući.

Gol za pobjedu i plasman dalje postigao je Mbape u 35. minutu. On je tako ušao u istoriju jer je sa 19 godina i 6 mjeseci postao najmlađi Francuz koji je postigao pogodak na Svjetskom prvenstvu.

Tok meča

Peruanci su krenuli optimistično naprijed u prvih pet, šest minuta i činilo se da se neće olako povući.

Njihovi rivali su pokušavali dugim loptama da pronađu svoje igrače iz napada i to nije prolazilo, a pored onih bržih kao što je Kilijan Mbape, brzo su se "stvarala" po dvojica fudbalera Perua.

Individualni kvalitet igrača Francuske je vrlo brzo došao do izražaja, pa su od osmog do dvadesetog minuta imali dobar period igre u napadu. Prvi je do gola mogao Grizman u 11. minutu kada mu se lopta od noge protivnika odbila u kaznenom prostoru i na sreću Peruanaca igrač Atletiko Madrida je promašio.

Samo minut kasnije šut je sa distance oprobao Pol Pogba, a u 15. minutu Varana su posle kornera centimetri delili od pogotka.

Francuzi su potom prijetili iz kontri, potpuno su se razigrali Pogba i Grizman i Peru je do pauze mogao da kapitulira i u 43. minutu poslije šuta Ernandesa, ali je ostalo 1:0.

Agresivno je krenula Francuska u prvih nekoliko napada u nastavku. Vidjela se želja da daju drugi gol i praktično dotuku rivala, ali je ta želja prekratko trajala.

Umjesto toga, Akino u 50. minutu dobija povratnu i desnom spoljnom pogađa mjesto gdje se spajaju prečka i stativa.

Taj pokušaj nije bio "okidač za buđenje" Francuzima pa je Peru u prvih 15 minuta nastavka bio bolji, a do isteka 70. minuta imao totalnu inicijativu na terenu.

Ta inicijativa se međutim završavala opasnim šansama iz kaznenog prostora, već uglavnom Kariljovim udarcima s distance.

Potpunu inicijativu Peruanci nisu do kraja uspjeli da pretvore u gol, ali ni Francuzi na drugoj strani nisu uspijevali da to iskoriste i daju gol iz kontre.

Posljednji meč grupne faze Peru igra protiv Australije, a Francuska protiv Danske 26. juna.

Teenagers to score at a #WorldCup in the 21st century:



2002: Dmitri Sychev (18)

2006: Lionel Messi (18)

2014: Julian Green (19 )

2014: Divock Origi (19)

2018: Kylian Mbappe (19)



Christened on the world stage. pic.twitter.com/AeSkz01Nhq — Squawka Football (@Squawka) June 21, 2018

(NN, B92)