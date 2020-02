"Mbape je razmaženo derište"

Bivši francuski reprezentativac Kristof Digari prokomentarisao je incident između napadača PSŽ-a Kilijana Mbapea i trenera Tomasa Tuhela.

Mbape se iznervirao jer je Tuhel odlučio da ga zamijeni sredinom drugog poluvremena u ubjedljivoj pobjedi nad Monpelijeom 5:0.

Tuhel je povukao Mbapea sa terena 11 minuta nakon što je postigao gol. Mbape je bijesno gestikulisao prema treneru i odbio da se zaustavi dok je trener pokušavao da mu objasni zašto ga je zamijenio.

Došlo je i do guranja, jer Mbape nije želio da stane, dok je Tuhel insistirao da se mlada zvijezda zaustavi.

"Zgadilo mi se to što sam vidio, mislio sam da je tako nešto nemoguće. Neopisivo me razočaralo vidjeti Mbapea, koji se do sada uvijek pokazivao zrelijim od ostalih, kako se ponaša kao razmaženo derište. Time je pokazao veliko nepoštovanje prema treneru Tuhelu i saigračima. Sramotno je to što je napravio i da ne shvata da su u ekipi igrači koji takođe zaslužuju da igraju i uđu na teren umjesto njega", rekao je Digari.

