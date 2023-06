Mbape opet uzburkao transfer pijacu

Prošle godine Kilijan Mbape je iznenadio sve ostankom u Parizu iako su svi vjerovali da će otići u Real, početkom nedjelje je navodno najavio da će otići narednog ljeta. Francuz nastavlja uzburkavati transfer pijacu i fudbalsku Evropu.

Kada je PSŽ odnosmo Al Kelaifi paradirao prošlog ljeta sa Mbapeom i dresom 2025 to je bila laž.

Jer, ugovor nije do 2025. kako je još ranije otkriveno, već do 2024. a Mbape može da ga produži, dakle od njega zavisi.

Kada je "L'Equipe" objavio informaciju da je navodno fudbaler obavijestio klub da neće narednog ljeta produžiti obavezu, u PSŽ su ćutali. Ono što je ipak dojavljeno najpoularnijem francuskom sportskom listu je da su u klubu bijesni i da su odlučili da prodaju momka iz Bondija.

Jer, oni smatraju da nema potrebe da ih Mbape obavještava i ovo tumače kao blef. Tačnije, oni traže sada da se fudbaler javno izjasni, a žele da ga prodaju, kako ne bi otišao bez obeštećenja narednog ljeta. Ono što je problem je što ne mogu da ga natjeraju da ode, a on nije igrač kome mogu da prijete sjedenjem na klupi. Problem je što PSŽ želi da uzme novac i dovede zamjenu, ako Mbape hoće da napusti rodni grad, ali on želi samo u Real. A Madriđani nemaju novca.

Tačnije, potrošili su ga na Belingema, a Perez je izjavio da Mbape i pored toga što je "Los Blankosima" slomio srce prošlog ljeta ostaje meta. Ali, za 2024. godinu. Jer, sada žele ili Kejna ili Lautara Martineza.

Međutim treba uzeti uvijek Perezove riječi sa dozom rezerve, Benzema je prošlost, pitanje je da li bi bilo pametnije uložiti sada stotinjak miliona u Kejna, ili platiti 150 za Mbapea. Da, mogli bi da ga dobiju bez obeštećenja naredne sezone, ali to je u Realovim planovima daleko. Ako bi sada stigao Mbape, to bi možda otvorilo priču oko Halanda u ljeto 2024. zamislite njih dvojicu u tandemu i Vinija Žuniora kao trećeg!

Mnogo je kombinacija, sa druge strane, postoje i oni koji smatraju da Mbape igra oštrije sa PSŽ kako bi poboljšao poziciju pred nove pregovore. Njegova porodica i dalje želi 100 odsto marketinških prava, prema nekim informacijama Real pristaje na to, PSŽ ne želi, prenose "Sportske". Zato je Mbape protestvovao kada je bez njegovog znanja klub koristio intervju sa fudbalerom u kampanji ubjeđivanja navijača da obnove pretplatnu kartu za narednu sezonu.

Iako zarađuje ogroman novac, Mbape je pod pritiskom porodice da izvuče maksimum, pa treba pažljivo pratiti razvoj situacije.

I ove godine bio je daleko najbolji igrač tima, postigao je het-trik u finalu Mundijala, osvojio "Zlatnu Kopačku", stigao do pete titule sa Parižanima, šeste u karijeri. Ali, poslije Mundijala se sve promijenilo. Nezadovoljan je time što je Real oteo Čuamenija, prema nekim pričama vjeruje da bi da je Levandovski stigao u Pariz umjesto u Barselonu, njegov tim imao veće šanse protiv Bajerna u Ligi šampiona. Uz to, klub je obećavao da će prošlog ljeta dovesti Škrinjara, na kraju su čekali da mu istekne ugovor, pa on dolazi na kraju sezone.

Dan nakon uzbune, Mbape je demantovao da će otići ovog ljeta i rekao da je srećan i da će naredne godine igrati za PSŽ. Ali, predsjednik Al-Kelaifi i gazde iz Dohe ne žele da odšeta kao slobodan igrač, nije samo stvar novca već i prestiža. Sada je Mundijal u Kataru gotov, više ulog za Dohu nije toliko veliki, a situacija oko Mesija je pokazala da su odlučili da zauzmu drugačiji kurs. Ali, rekli smo, u krajnjoj liniji, i da Real pošalje ponudu i da PSŽ pristane, Mbape je taj koji će odlučiti.

Izgleda kao igra nerava, ili partija pokera, možda još bolje, Mbape krije karte, sakriva se iza opštih mjesta. Nakon što je procurilo pismo iz "L'Equipe", klub je zakazao odmah sastanak sa majkom Fajzom Lamari kako bi rasčistio stvari. Ali, i ona može da sve odloži za naredno ljeto, što bi značilo da bi Mbape mogao da postane slobodan agent. Ovoga puta asistencija Makrona i bivšeg predsjednika Sarkozija ne bi pomogla, to je bio potez za jedno ljeto. Priča se da je Makron igrao na kartu OI u Parizu naredne godine i da Mbape želi da u rodnom gradu igra za reprezentaciju na tom takmičenju i osvoji zlato. Potpuno je nebitno hoće li prije ili poslije toga potpisati za Real.

Po tom scenariju on može da čeka tokom ljeta, da ne produži ugovor, da sasluša i novu ponudu Parižana, ali i onu iz Reala i da se odluči tek krajem avgusta.

A to je noćna mora za "Svece" koji bi morali ponovo da bace nerazumnu sumu na sto, niko u klubu ne želi da se nađe u takvoj pregovaračkoj poziciji.