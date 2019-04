Mbape trčao 38 km/h, nadmašio prosječnu brzinu Boltovog rekorda na 100 metara

​Kilijan Mbape (20) je još jednom dokazao kako je nevjerovatno brz bilježeći jedan od najbržih sprintova ikad viđenih na fudbalskim terenima.

Francuski napadač je bio u nadahnutoj formi u trenucima kada je PSG osvojao titulu Lige 1 te nastavio dominirati u domaćem prvenstvu. PSG je osvojio titulu nakon što je Lil odigrao samo neriješeno s Tuluzom pa su Mbape i društvo mogli igrati bez pritiska protiv Monaka na Parku prinčeva.

Mbape je bljesnuo i postigao het trik protiv svog bivšeg kluba, ali i zabilježio najbrži sprint od 38 kilometara na sat. Tokom postizanja jednog od gola, Mbape je primio loptu na sredini igrališta i uposlio Musu Dijabija na lijevom krilu, prenosi Klix.

Kylian Mbappe’s hat trick against Monaco makes him the youngest player to score 30 goals in a single Ligue 1 campaign Only Lionel Messi has more goals in Europe’s top five leagues this season. pic.twitter.com/7PkSFOmX7u