Meč Turske i Gruzije bio upitan: Navijači se tukli, a stadion prokišnjavao (VIDEO)

​Fudbalska reprezentacija Gruzije sastaje se sa Turskom, u okviru prvog meča Grupe F na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Početak duela je bio pod upitnikom, jer na tribinama divljala tuča navijača dvije selekcije.

Utakmica između Turske i Gruzije igra se na "Vestfalenu" u Dortmundu od 18.00 časova.

Navijači su već počeli svoj "meč", pa su se stigli i potući.

Now fighting breaking out in one corner of the stadium between Turkish and Georgia fans. Mainly involves objects being thrown from one side toward the other. pic.twitter.com/ZBZYZOcGD4