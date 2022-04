Mediji: Preminuo jedan od najmoćnijih fudbalskih agenata Mino Rajola

Jedan od najpoznatijih fudbalskih agenata Mino Rajola preminuo je u četvrtak 28. aprila u 54. godini. Kako prenose svjetski mediji Rajola je imao problema sa plućima.

Tužnu vijest objavio je poznati sportski novinar Tankredi Palmeri na "Twitter" profilu.

Rajola je rođen je u Italiji 1967. godine, a sljedeće godine emigrirao je s porodicom u Nizozemsku. Bio je jedan od najmoćnijih fudbalskih agenata na svijetu zbog velikog bogatstva dobio je nadimak "gospodin 300 miliona" pošto je toliko evra otprilike zaradio od transfera za nešto više od dvije decenije rada. Prije nego što je postao uspješan agent radio je u porodičnoj piceriji, a jedno vrijeme je bio u upravi fudbalskog kluba Harlem.

Rajolu svi opisuju kao izuzetno sposobnog čovjeka govorio je sedam svjetskih jezika (italijanski, nizozemski, francuski, engleski, njemački, španski i portugalski).

Raiola je predstavljao mnogobrojne fudbalere među kojima su Paul Pogba, Erling Haland i Zlatan Ibrahimović, a posredovao je u brojnim transferima fudbalski zvijezda. Osim pomenutih fudbalera Rajola se brinuo o karijerama Pavela Nedveda, Zdenjeka Grigere, Mozea Kena, Marija Balotelija, Romelua Lukakua...

Rajola je hospitalizovan 12. januara, kada je doveden na hitnu operaciju. Iako su njegovi saradnici uvjeravali javnost da nema uzbune i da je poznati agent na testiranjima koja zahtijevaju da bude pod anestezijom, "Bild" je kasnije javio da je Rajola u "ozbiljnom" stanju na intenzivnoj njezi i na kraju se ispostavilo da je njegovo stanje ozbiljno.

