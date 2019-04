Mediji: Ronaldo napušta Juventus na kraju sljedeće sezone

Juventus je doveo Kristijana Ronalda kako bi konačno osvojio Ligu šampiona – nije uspio.

Uprkos dominaciji u Seriji A i jednako sigurnoj igri u Ligi šampiona, "Stara dama" je neočekivano stala protiv Ajaksa.

Ronaldo je bio na svom nivou, postigao je 6 golova na 9 utakmica LŠ, ali to nije bilo dovoljno za više od četvrtfinala.

S obzirom da projekat nije uspio, italijanski mediji već najavljuju rastanak Juventusa i Ronalda.

"Juventus će slagati tim oko Ronalda, ali samo za narednu sezonu. Ugovor mu traje do 2022, ali Portugalac će torinskom klubu dati još samo godinu dana šanse, a onda odlazi. Nad Masimilijanom Alegrijem se nadvila sijenka Antonija Kontea, a Kristijana ćemo u Juventusu gledati još narednu sezonu i to je to", uvjerena je La Repubblica, prenosi B92.

Juventus je ljetos doveo Ronalda iz Real Madrida za 100 miliona evra, ali je Portugalac prvi put u karijeri eliminisan u četvrtfinalu LŠ, nakon 11 uspješnih prolazaka u polufinale.

"Kristijano je tužan. Želio je da uđe u finale. Rekao mi je: 'Mama, trudio sam se, ali ne stvaram čuda. Žao mi je'. Život ide dalje", rekla je Ronaldova majka.

Ronaldo je pet puta bio prvak Evrope, a Juventus čeka titulu u LŠ od 1995. godine.

"Ovo je razočaranje koje ne može da prođe bez posljedica i poraz koji ambiciozni sportista ne može da preboli", dodaje "Gazeta" (La Gazzetta dello Sport).

U polufinalu Lige šampiona igraće Totenhem – Ajaks (30. april) i Barselona – Liverpul (1. maj).