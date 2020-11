Mediji: Umro Dijego Maradona

Dijego Armando Maradona, najbolji argentinski i jedan od najboljih fudbalera svih vremena, je preminuo, javio je najveći argentinski medij "Klarin".

Argentinski list objavio je da je u Maradona preminuo 61. godini. Informaciju je potvrdio i brazilski CNN.

Mediji prenose da je Maradona prije dvije sedmice podvrgnut operaciji subduralnog hematoma na mozgu, nakon što je hospitalizovan zbog anemije i dehidracije. Ljekari su intervenciju izveli i najavili da slijedi period oporavka.

Nažalost, situacija se, očigledno, naglo pogoršala jer, kako javljaju lokalni mediji - Maradona je izgleda doživeo srčani udar, a brza intervencija ljekara nije bila uspešna.

BREAKING NEWS: Argentine media is reporting that Diego #Maradona has died at the age of 60 following a cardiac arrest. Two weeks ago he had undergone surgery to remove a blood clot in his brain.