Megvajer izričit: Ako se nastavi ovako, odlazim

Ukoliko mu trener Erik ten Hag i dalje bude davao priliku "na kašičicu", nekadašnji kapiten Mnačester junajteda, Heri Megvajer će zatražti da ga klub pusti da ide.

Engleski reprezentativac je u posljednje vrijeme u drugom planu kod holandskog stručnjaka, prije izvjesnog vremena mu je oduzeta i kapitenska traka i sve je to izuzetno frustrirajuće za njega.

"Moj potpuni fokus u ovom trenutku je na obaveze reprezentacije Engleske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a kada se vratim u Mančester junajted mislim da ću morati da razgovaram sa ljudima iz kluba. Ne vidim suštinu u tome da ostanem na 'Old Trafordu' cijeli život, a da igram samo jednom mjesečno. To me ne zadovoljava", rekao je Megvajer.

Defanzivac "crvenih đavola" ističe da nema problem da sjedi na klupi, ali da ima kada se koliko god naporno trenira ništa ne mijenja:

"Svaki igrač koji sjedi na klupi ima želju da igra i to je sasvim prirodno. Da ne mislimo da možemo da budemo dio prvog tima, ne bismo ni trenirali. Trudim se u svakom trenutku da budem maksimalno spreman i iskoristim priliku kad mi se bude ukazala, a o tome odlučuje trener", rekao je engleski reprezentativac.

Megvajer je ove sezone odigrao samo četiri meča za Mančester junated, od toga tri u Premijer ligi i jedan u Liga kupu, a na terenu je ukupno proveo 206 minuta, što je skroman učinak za engleskog reprezentativca i bvišeg kapitena ovog kluba.

