Mekdonalds ušao u francuski fudbal

​Lanac brze hrane Mekdonalds stekao je pravo na imenovanje francuske fudbalske lige - Lige 1. Od sljedeće sezone prvenstvo te zemlje nosiće naziv "Ligue 1 McDonalds".

"RMC Sport" izvještava da se kompanija obavezala platiti ligi 20 miliona evra godišnje za promjenu imena, prenosi "TelecomAsia".

Daniel Riolo otkrio je da će se prava na imenovanje za Ligu 1 mijenja s "Uber Eats" na "McDonald’s".

Posljednjih pet godina "Uber Eats" sponzorisao je Ligu 1 u ugovoru prema kojem je usluga dostave plaćala 15 do 16 miliona evra godišnje za prava. Međutim, prema Riolu, "Uber Eats" više ne želi plaćati taj iznos, "Nisu željeli nastaviti plaćati po toj cijeni i postojala je ponuda dostavljena kancelariji Vinsenta Labrunea (predsjednika LFP-a) s urednim iznosom."

Riolo je nastavio:

"To je ponuda Mekdonaldsa. Još nisu isplanirali komunikaciju za isplate i sve ostalo, rade na tome... Biće to oko 60 miliona evra tokom tri godine, to je jasno povećanje", piše "GetFootballNewsFrance".

U tekućoj sezoni 2023/24, Pari Sent-Žermen je zadržao prvo mjesto u ligi. Tim iz glavnog grada je nakon 24 utakmice skupila 55 bodova.

Ranije je portugalski napadač Kristijano Ronaldo iz saudijskog kluba Al-Nasr izjavio da prvenstvo Saudijske Arabije kvalitetom nadmašuje Ligu 1.

Bivši igrač Čelsija, Frenk Lebef rekao je napadaču da "začepi".

