Melisa Hasanbegović: Put do profesionalizma je trnovit

Igrajući na poziciji štopera, Melisa Hasanbegović mnogo puta se istakla u dresu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a istovremeno jedna od najboljih igračica i zamjenik kapitena tima.

Sa impozantnim brojem od oko 90 odigranih utakmica za Bosnu i Hercegovinu, Hasanbegović predstavlja stub stabilnosti na terenu i inspiraciju za mlade igračice. Njeno iskustvo, predanost i strast prema igri čine je izuzetnim uzorom za sve koji teže vrhunskom fudbalu

Koji su bili najteži izazovi na tvom putu kao profesionalnom fudbalu?

HASANBEGOVIĆ: Na mom putu kao profesionalne fudbalerke, susrela sam se sa raznim izazovima koji su me oblikovali kao osobu i sportistu. Jedan od najtežih izazova bio je suočavanje s predrasudama i stereotipima koji su često pratili ženski fudbal. Počevši od treniranja s dječacima u ranoj dobi, do suočavanja sa nerazumijevanjem okoline, morala sam stalno dokazivati svoju vrijednost i sposobnosti. Takođe, put do profesionalizma za ženski fudbal često je bio trnovit i neizvjestan, s manje resursa, podrške i prilika u poređenju s muškim fudbalom.

Kako se osjećate kad nosite dres sa nacionalnim grbom na utakmici?

HASANBEGOVIĆ: Osjećam se neopisivo ponosno i privilegirano. To je trenutak koji me ispunjava ogromnim osjećajem odgovornosti i predanosti. Svaki put kad pređem preko linije terena, nosim sa sobom ne samo svoju ličnu ambiciju i strast prema igri, već i čast da predstavljam svoju zemlju i sve one koji su me podržavali na mom putu. To je momenat kada sve prepreke i napore koje sam uložila u svoj razvoj kao sportista dobiju svoj smisao, jer znam da igram za nešto veće od sebe, za svoj narod, svoju kulturu i svoju zemlju.

Koliko Vam je igranje u reprezentaciji pomoglo da napredujete i igrate za bolje klubove?

HASANBEGOVIĆ:Igranje u reprezentaciji mi je bilo izuzetno korisno u mom napretku kao fudbalerke i otvorilo mi je mnoga vrata ka igranju za bolje klubove. Predstavljanje svoje zemlje na međunarodnom nivou nije samo čast već i prilika da pokažem svoje vještine i talenat na velikoj sceni. Ovo iskustvo pruža vidljivost i prepoznavanje, što često privlači pažnju klubova s višeg nivoa.

Kako ste došli do odluke da pređete da igrate za Al-Ula u Saudijskoj Arabiji od naredne sezone i šta Vas je najviše privuklo tom izazovu?

HASANBEGOVIĆ:Kada razmišljam o nastavku svoje karijere i prelasku u novi klub, odluka je sazrela u meni već neko vrijeme, a ponuda iz Saudijske Arabije došla je u možda najpogodnijem trenutku. Posljednjih pola godine sam razmatrala svoje opcije i gdje želim da vodim svoju karijeru. Na kraju sam se odlučila za novi izazov, novu dimenziju fudbala i zaista, novi početak. Osjećam sreću i uzbuđenje zbog ovog koraka i jedva čekam da zakoračim u novi klub i započnem još jednu lijepu priču u svijetu fudbala.

Koji savjeti bi dali mladim djevojčicama koje žele da se bave fudbalom?

HASANBEGOVIĆ:Budite hrabre, uporne i vjerujte u sebe. Ne dozvolite da vas stereotipi ili predrasude obeshrabre. Radite naporno, uživajte u igri i nikada ne odustajte od svojih snova. Važno je da sebe stavite u prvi plan i da se ne obazirete na mišljenja drugih.

