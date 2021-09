Mendi u ćeliji s okorjelim prestupnicima

Fudbaler Mančester Sitija Benžamin Mendi ostaće u pritvoru sve do potencijalnog suđenja zbog optužbi za silovanje nakon što mu je odbijen zahtjev za kauciju.

Osim toga, defanzivca je šokirala i činjenica da je smješten u ćeliju s okorjelim seksualnim prestupnicima u zatvoru "HTP Altkurs" u Liverpulu.

Ovaj 27-godišnji fudbaler optužen je za četiri slučaja silovanja i za jedan seksualni napad u svojoj kući u grofoviji Češir. Francuski internacionalac je u pritvoru u Liverpulu nakon što mu je na sudu za prekršaje u Česteru uskraćena kaucija. BBC prenosi da je sudija Stiven Everet ranije odbio novu molbu za kauciju. Odluku je donio na ročištu održanom iza zatvorenih vrata kojem fudbaler šampiona Engleske nije prisustvovao.

Zvijezda Sitija je nedavno optužena za silovanje tri žene, od kojih je jedna maloljetna. Mediji prenose da se fudbaler šokirao kada je vidio gdje će biti jer je smatrao da će imati VIP tretman u pritvoru. Mediji ističu da je pao u veoma teško stanje kada je shvatio da će biti u dijelu zatvora gdje su osobe optužene za veoma ozbiljna krivična djela.

"The Sun" piše da mu je, nakon što mu je saopštena optužnica, rečeno da će ga smjestiti u VP dio zatvora, odjeljak u kojem se smještaju višestruki seksualni prestupnici, koji su tamo odvojeni od ostalih osuđenika jer zbog prirode krivičnog djela koje su počinili trpe vrijeđanje i maltretiranje od drugih. Mendi je, međutim, očigledno pogrešno razumio, pošto ne govori savršeno engleski, pomislio je da će biti u VIP djelu. Bio je šokiran kada je shvatio gdje ga smeštaju i od tada se nalazi u veoma teškom stanju. Bilo je to bolno otrežnjenje za njega, objavili su britanski mediji, a uz to sve je očekivao da će moći da se brani sa slobode.

Mendi je nakon podizanja optužnice momentalno suspendovan u Mančester Sitiju, a 10. septembra će se pojaviti pred sudom u Česteru, gdje će iznijeti svoju odbranu. Navodno su se tri silovanja dogodila u oktobru 2020. godine, a optužen je za seksualno zlostavljanje žene početkom januara 2021. Takođe ga terete za silovanje jedne žene u avgustu 2021. Prijeti mu višegodišnja robija ako se optužbe pokažu tačne.