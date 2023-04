Mesi dobio ponudu od 400 miliona evra godišnje

Argentinski superstar Lionel Mesi na pragu je promjene sredine. Kako sada izgleda, male su šanse da ostane u PSŽ-u, ali mu opcija ne manjka.

Kada je izašla vijest da je rastanak između Lionela Mesija i PSŽ veoma blizu, momentalno se pojavilo brdo vijesti oko opcija gdje će argentinski majstor nastaviti karijeru. Naravno, u takvim spekulacijama prvi pik je Barselona, gdje se Mesi i proslavio.

Međutim, prva ozbiljnija vijest o ovoj temi ne pominje Barselonu. Jedan od najpouzdanijih insajdera kada su transferi u pitanju Fabricio Romano prenosi da je saudijski Al Hilal poslao zvaničnu ponudu i da je ona je zaista ponuda iz snova - 400 miliona evra na godišnjem nivou!

Ukoliko bi Mesi prihvatio ovu ponudu postao bi najplaćeniji fudbaler. Takođe, završio bi u istoj ligi gdje je već Kristijano Ronaldo, što bi za elitnu ligu Saudijske Arabije zaista bilo spektakularno.

Ipak, Mesijev prioritet je Evropa, a Barselona, kako prenosi Romano, još nije ispala iz igre. Doduše, ona prvo mora da riješi situaciju sa finansijskim fair playom.

(N1)

Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year. ◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe. ◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks. ◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV